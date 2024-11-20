أسعار الأحذية في الجمعة البيضاء.. اهتم بالجودة قبل السعر

«البلاك فرايداي»، المعروف في الوطن العربي بـ«الجمعة البيضاء»، هو وقت ممتاز للحصول على خصومات كبيرة على الأحذية وغيرها من المنتجات، ومن أجل الاستفادة القصوى يمكن اتباع بعض النصائح قبل الإقبال على عملية الشراء في تخفيضات نوفمبر.

ونشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، أسعار الأحذية في «البلاك فرايداي» بتخفيضات ملحوظة وفق الخامة والنوع وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أسعار الأحذية في البلاك فرايداي

بوط طويل استريتش شمواه للنساء بسعر 268 جنيها بدلا من 349 جنيها.

حذاء بوت بكعب موديل L-106، جلد، بسعر 549 جنيها بدلا من 600 جنيه.

بوت طويل للنساء من في براندا، بسعر 699 جنيها بدلا من 800 جنيه.

بوت عصري حريمي موديل SUN-DVTF-007 بسعر 1500 جنيه بدلا من 1835 جنيه.

بوت عصري للنساء موديل SUN-DVTF-006 بسعر 1412 بدلا من 1600 جنيه.

حذاء هاف بوت جلد، بسعر 355 جنيها بدلا من 533 جنيها.

هاف بوت جلد طبيعي رجالي مع سحاب - حذاء كاجوال أنيق ومتين للعمل والمناسبات - مقاوم للانزلاق بسعر 670 جنيها بدلا من 799 جنيها.

هاف بوت من الجلد بسعر 1499 جنيها بدلا من 1700 جنيه.

حذاء هاف بوت جلد طبيعي للرجال بسعر 679 بدلا من 719 جنيها.

بوت شمواه بطول الكاحل للنساء مع استك شمواه بسعر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه.

بوت موضة للنساء موديل PRD-DVTF-007 بسعر 1300 جنيه بدلا من 1500 جنيه.

نصائح عند شراء الأحذية في البلاك فرايداي

1. تحضير قائمة احتياجاتك: حدد أنواع الأحذية التي تحتاجها (رسمية، رياضية، يومية...)، حدد المقاسات والألوان المفضلة لديك لتجنب الارتباك وقت الشراء.

2. متابعة المتاجر المفضلة: تابع حسابات المتاجر الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي أو اشترك في قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بهم للحصول على إشعارات مبكرة عن العروض، تحقق من تطبيقات التسوق الشهيرة لمعرفة الخصومات مسبقًا.

3. الشراء عبر الإنترنت: تسوق عبر الإنترنت لتجنب الزحام في المتاجر التقليدية.

4. الاستفادة من العروض الإضافية: ابحث عن قسائم خصم إضافية أو عروض مثل «اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا، تأكد من وجود سياسة إرجاع مرنة في حالة الحاجة إلى تبديل المنتج».

5. التوقيت: حاول التسوق مبكرًا في يوم البلاك فرايداي لأن أفضل العروض قد تنفد بسرعة، بعض المتاجر تقدم تخفيضات تبدأ قبل الجمعة السوداء بأيام.

6. قارن الأسعار: استخدم مواقع مقارنة الأسعار لمعرفة إذا كان العرض هو الأفضل، تأكد من أنك تدفع أقل سعر ممكن من خلال متابعة التخفيضات على أكثر من متجر.

7. حدد ميزانية: ضع ميزانية محددة والتزم بها لتجنب الإنفاق الزائد على عروض قد لا تكون ضرورية.

8. الجودة قبل السعر: تحقق من جودة الأحذية وتقييمات المشترين قبل الشراء لضمان أن المنتج يستحق.