«القابضة للكهرباء»: إجراء الكشف الطبي على 550 من العاملين وأسرهم في طلخا

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، قافلة طبية في مدينة طلخا بمدينة المنصورة للكشف علي العاملين بالكهرباء وأسرهم والمعاشات والأهالي القاطنين في المنطقة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إداره شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب، إنّ القافلة الطبية بطلخا جرى تنفيذها بالتنسيق مع المهندس محمد السعيد العبد رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المنتدب، وأجرى الكشف على المرضي نخبة من الأطباء المتخصصين، لافتا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 550 حالة للعاملين وأسرهم والمعاشات، منهم 66 للعظام و27 جراحة و52 قلب و114 رمد و49 حالة مخ وأعصاب.

توفير تخصصات طبية مختلفة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، مواصلة الشركة تنظيم المزيد من القوافل الطبية مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة والمناطق النائية، لافتًا إلى أن القافلة تضم تخصصات مختلفة وعددًا من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض لإجراء الفحوصات اللازمة لأي مواطن مع توفير الأدوية التي يحتاجها

فتح وسائل اتصال لمتابعة شكاوى العاملين في الشركة

وأوضح أن الشركة خصصت عددا من وسائل الاتصال لمتابعة شكاوى العاملين في قطاع الكهرباء وجموع المواطنين المتلقين للخدمات الطبية عبر الشركة، لافتا إلى أنه قام بتوجيه الأطقم الطبية والإدارية العاملين في مستشفى كهرباء ألماظة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم، والعمل على حلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.