«التنسيق الحضاري» يبدأ تحكيم مشاريع المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي

يبدأ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة محمد أبو سعدة أعمال تحكيم مشروعات المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة للدورة التاسعة عشر، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي.

وتتناول المسابقة فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة 2025، وهو «الذكاء.. طبيعي صناعي جماعي»، في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025 بفينسيا إيطاليا، وعقد الاجتماع بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

المسابقة تطرحها وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لاختيار وانتقاء أفضل المشروعات التي تحقق موضوع المعرض، الذي يتمّ اختياره لكل دورة في المعرض.

المشروع الفائز يمثل مصر دوليا

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما، ويكون رئيس فريق العمل هو المسئول عن تنفيذ الجناح المصري بالبينالي.

أسماء أعضاء لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم برئاسة محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية كل من أكرم المجدوب، باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، وعمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، عمرو غالي، نهى أحمد نبيل أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، ياسر صقر أستاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية، هابي حسني رئيس الأمانة الفنية للجنة ومدير الإدارة الاستراتيجية والفنية بالجهاز.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.