خطة تنسيقية شباب الأحزاب لتمكين الأطفال في يومهم العالمي.. 5 محاور عمل

لعبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورا مهما ومحوريا في تعزيز حقوق الأطفال وتنمية قدراتهم من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة، وتؤكد التزامها بدعم الفئات الأصغر في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لهم.

تجربة «ابني أديبًا»

وأطلقت التنسيقية مبادرة «ابني أديبًا مع الأطفال»، وهي تجربة تهدف إلى اكتشاف وتنمية المهارات الأدبية والإبداعية لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة والرسم، وأسهمت في توفير بيئة تعليمية ممتعة، تجمع بين الترفيه والتعليم، بما يعزز من ثقة الأطفال بأنفسهم.

العمل المشترك لإعداد استراتيجية الطفولة المبكرة

وعملت تنسيقية شباب الأحزاب بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على إعداد استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة، تهدف إلى توفير الأسس التعليمية والصحية والنفسية التي يحتاجها الأطفال في مراحلهم الأولى، مع التركيز على تدريب الأمهات ومقدمي الرعاية لضمان تنشئة سليمة.

برلمان الطفل

وفي خطوة مبتكرة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت التنسيقية تجربة برلمان الطفل، الذي يمنح الأطفال فرصة لمحاكاة الحياة البرلمانية، والتعرف على العملية الديمقراطية وآليات اتخاذ القرار، وقد أسهم البرلمان في تطوير مهارات النقاش والحوار لدى الأطفال، مع تعزيز وعيهم بالحقوق والمسؤوليات.

برنامج الطفل والمناخ

وأطلقت التنسيقية برنامج الطفل والمناخ، إدراكًا لدور الأطفال في مواجهة التحديات البيئية، لتوعية الأطفال بأهمية الاستدامة وحماية البيئة من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل تعليمية، لتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

التعاون لإعداد استراتيجية التربية الإيجابية

ضمن جهودها لتعزيز التنشئة السليمة، تعاونت التنسيقية مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية التربية الإيجابية، لتقديم أساليب بديلة لتربية الأطفال بعيدًا عن العنف، مع توفير تدريب عملي للآباء والأمهات حول تعزيز العلاقات الأسرية الصحية.