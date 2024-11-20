«التموين» تتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتفتتح سوق حلوان الجمعة المقبلة

نسقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع محافظي القاهرة والجيزة، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، والتي تهدف من خلالها توفير السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة بدون الحلقات الوسيطة، مما يتيح توفير السلع بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 50%.

أسواق اليوم الواحد

وأعلنت وزارة التموين، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يفتتح بعد غد الجمعة سوق اليوم الواحد في حلوان، من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة، ويضم سوق اليوم الواحد طرح جميع السلع الغذائية إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه بتخفيضات.

أماكن سوق اليوم الواحد في القاهرة

وقررت محافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة التموين، إقامة سوق اليوم الواحد استمرار إقامة سوق مدينة نصر، واستمرار عمل منافذ بيع البيض بالقاهرة، مع إقامة 5 أسواق لليوم الواحد تغطي القاهرة لتلبية احتياجات المواطنين.

فيما قررت محافظة الجيزة، إقامة أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى على أن يتم التوسع فيها؛ لتشمل كل قطاعات المحافظة، لتحقيق اكبر استفادة من المواطنين، كما تنسق المحافظة مع جهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد بناءً على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض في نطاق المدينتين.