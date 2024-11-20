«مستقبل وطن» يوقع بروتوكول تعاون لتوفير 250 ألف شهادة تدريبية مجانية

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي، لمناقشة خطة عملها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وهيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب في كل المحافظات.

تحديد احتياجات سوق العمل

وشرح النائب أحمد عبد الجواد، أهمية مكون الشباب داخل حزب مستقبل وطن، وإيمان الحزب بضرورة بناء كوادر سياسية قوية تمتلك المعرفة والثقافة والفكر والوعي، مع ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوجيه التعليم والتدريب وفقًا لهذه الاحتياجات، وتشجيع الشباب على اكتساب المهارات اللازمة.

من جانبه، أكد أحمد حسام عوض، أن الثقل الأكبر يقع على عاتق الشباب أنفسهم، من خلال السعي الدائم لتطوير المهارات ومواكبة التطورات التكنولوجية ومتغيرات سوق العمل عالميا ومحليا.

كما وقَّعت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة المركزية بالحزب، بروتوكول تعاون مع مؤسسة EYOOT برئاسة الدكتورة منال عبد الرؤوف، لتوفير 250 ألف شهادة تدريبية معتمدة من IBM العالمية في مجالات التقنية الحديثة بالمجان، بهدف تأهيل الشباب المصري.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة منال عبد الرؤوف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة EYOOT، والمهندسة روان وائل، مقرر مجلس أمناء المؤسسة، والمهندسة بسمة عشري، مدير مشروع IBM لبناء المهارات، بالإضافة إلى هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمنائها في كافة المحافظات.

تمكين الشباب

وقال أحمد حسام عوض، أن البروتوكول جاء انطلاقا من إيمان أمانة الشباب المركزية بأهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وفي إطار الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، لافتا الهدف دعم الشباب من خلال توفير فرص تعليمية متقدمة.ويأتي التوقيع في إطار، الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، وبموجب البروتوكول، يتم التسجيل من خلال منصة إلكترونية مخصصة تتيح للشباب الوصول إلى الدورات التدريبية، ويستمر مدة البروتوكول مدة عام واحدة.