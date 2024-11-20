«خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد

بين جوانب شارعي فؤاد والسلطان حسين في منطقة محطة الرمل، وبالتحديد في الجراج الخلفي لسينما أمير الشهير بالإسكندرية، استقرت الأجهزة التنفيذية ليكون ذلك الموقع هو المكان الدائم لسوق المزارعين بالإسكندرية.

الموقع الجديد تراصت فيه الباكيات يميناً ويساراً، وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لمكانه المميز بين محطتي مصر والرمل، الذى سهّل توافد المواطنين للاستفادة بانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات الطازجة المعروضة، وفي غضون ساعتي زمن فقط، تم الانتهاء من بيع المنتجات.

سر مكان سوق المزارعين بالإسكندرية الجديد

وكشفت الدكتورة إيمان سيف، أمين عام مساعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مشروع سوق المزارعين، إن نقل السوق للمكان الجديد كان بهدف توفير مساحة عرضية كبيرة، حتى يتسنى عرض المنتجات على الجانبين.

وأضافت «سيف» لـ«الوطن»، أن المكان السابق كان يجري توزيع الباكيات بشكل طولي، فكان يشكل صعوبة للحركة على كبار السن لمتابعة كل المنتجات.

آراء المواطنين في سوق المزارعين بالإسكندرية

نظام العرض الجديد ساعد على انتهاء المنتجات سريعاً، إذ خرج المواطنون حاملين أكياساً تضم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الطازجة، مثل الخضراوات، والفواكه، والأعشاب، واللحوم، من المعروض وبكميات كبيرة نظراً لانخفاض الأسعار.

وأبدى كثير من الزوار رضاهم عن انخفاض الأسعار الملحوظ مقارنة بالأسواق الأخرى. ويعود هذا الانخفاض إلى عدم وجود وسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إذ يتم بيع المنتجات مباشرة من المزارع، مما يُقلل التكاليف ويحقّق فائدة أكبر للطرفين.

المهندس طارق حماد، أحد سكان المنطقة، عبّر عن سعادته لـ«الوطن» بوجود هذه السوق قريبا من منزله، مما يسمح له بشراء كل مستلزمات بيته دون عناء وبأقل سعر، لافتاً إلى ضرورة زيادة الكميات المطروحة، ليتمكن المواطنون من شراء «خزين الأسبوع».

فيما أكد الدكتور نادى لمعي، أحد الزبائن، أنه أعجب بوجود منتجات طازجة بجودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، ما يجعل السوق وجهة مفضلة للتسوق الأسبوعى له ولزوجته.

موعد سوق المزارعين بالإسكندرية

وتعمل سوق المزارعين بالإسكندرية يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبالتحديد الخميس، بعدما كانت تُقام يوم السبت في انطلاقتها الأولى.

وتعتبر السوق وجهة مناسبة للأسر التى تبحث عن شراء منتجات طازجة بأسعار تنافسية، إذ تجمع بين الجودة العالية والسعر المنخفض.