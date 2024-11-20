ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة ليصل الإجمالي إلى 36 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53 ألفا و818 طنا تشمل: 15 ألفا و263 طن يوريا و18 ألفا و275 طن كلينكر و13 ألفا و400 طن جبس معبأ و6880 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار بيان صادر عن الميناء، اليوم الأربعاء، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 45 ألفا و810 أطنان تشمل: 27 ألفا و135 طن قمح و4000 طن عدس و7002 طن حديد و237 طن ابلاكاش و536 طن خشب زان و1900 طن فول و5000 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 208 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1355 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131 ألفا و464 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194 ألفا و609 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5705 حركة.