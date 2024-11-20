الرئاسة الفلسطينية: نرفض خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة
كتب:
حسن سمير
02:53 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الأوضاع في غزة
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو توزيع المساعدات يجب أن تتم فقط من خلال دولة فلسطين وعبر وكالة «الأونروا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأوضحت أن الرئيس محمود عباس شدد مرارًا على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2735، الذي يدعو إلى وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرة إلى رفض أي خطط إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة ومخيم جباليا بهدف توزيع المساعدات عبر شركة أمريكية خاصة.
وأضافت الرئاسة أن قطاع غزة يعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن الخطط الإسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في الشمال تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.