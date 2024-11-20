محافظ الشرقية: تنفيذ مشروع صرف صحي في أبو كبير بتكلفة 100 مليون جنيه

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز أبو كبير، لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد قرية الأحراز التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة دخوله الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

معدلات ونسب تنفيذ المشروع

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن الموقف التنفيذي للمشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار لخدمة الأهالي بقرية الأحراز ضمن مشروع إنشاء صرف صحي متكامل لقريتي الأحراز وأبو ياسين بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ شبكات الانحدار بلغت 100 % وخطوط الطرد 100 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 85 % والأعمال متوقفة منذ فتره طويلة.

مشروع صرف صحي قرية الأحراز

توجه محافظ الشرقية لقرية أبو ياسين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي القرية، وتعرف من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب على مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن مشروع صرف صحي قرية الأحراز مكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 97 % وخطوط الطرد 98 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 90 % ولم يتم إستكمال الأعمال بالمشروع حتى تاريخه.