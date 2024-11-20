خبير بيئي: مصر ثبتت مكانتها كقائد إقليمي في العمل المناخي

كشفت د. هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن مصر ثبتت مكانتها كقائد إقليمي في العمل المناخي، منذ استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27، والتوجه نحو تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، وما تبعه من نتائج وتوصيات تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة البيئة حتى الآن، في إطار الحفاظ على البيئة، والتقليل من آثار التغيرات المناخية.

معالجة الانبعاثات الصناعية لتقليل تلوث الهواء

وأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مصر تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، تتطلب استجابة منسقة في العديد من القطاعات، وهو ما تسير نحوه الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، برئاسة د. ياسمين فؤاد، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تحسن من جودة الهواء، وتقلل نسبة التلوث، وبالتالي تحد من آثار التغير المناخي، إذ تقوم وزارة البيئة بمبادرات مختلفة لتعزيز جودة الهواء، عبر التركيز على مراقبة وتقليل تلوث الهواء ومعالجة الانبعاثات الصناعية والتخفيف من تأثير الممارسات الزراعية.

طرق بديلة لإدارة المخلفات الزراعية

وأشارت خبير البيئة، إلى دور وزارة البيئة في العمل على إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، ومكافحة ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ومنها قش الأرز وسيقان الذرة والمخلفات الخشبية من خلال الترويج لطرق بديلة لإدارة المخلفات الزراعية، وتقديم الإرشادات للمزارعين وتحقيق عائد اقتصادي يساهم في تشجيع المزارعين ورجال الأعمال للاستثمار في المخلفات.