انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة دهب للصيانة الدورية غدًا

أعلن المجلس المحلي لمدينة دهب عن إجراء شركة الكهرباء أعمال صيانة دورية لمحولات وموزعات الشبكة غداً الخميس، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث مناطق سكنية بالمدينة.

وأوضح المجلس في بيان أن هذا الإجراء يأتي كجزء من الصيانة الروتينية للمحول الرئيسي الذي يغذي هذه المناطق، حيث سيتوقف التيار الكهربائي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة طوال اليوم.

المناطق التي ستتعرض لانقطاع الكهرباء

وذكر المجلس في بيان صحفي ، أن المناطق التي ستتعرض لانقطاع التيار الكهربائي تشمل:

- منطقة كشك التموين

- غرفة المشتل

- منطقة البنك الأهلي القديم

الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء

وبدوره قال اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الوحدة المحلية تواصل بأعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء في كافة المناطق السكنية والتجارية بشكل منتظم استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، وتجنباً لأي طوارئ قد تحدث. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التأكد من سلامة المحولات وموزعات الشبكة في المدينة.

ضمان استقرار التيار الكهربائي

وأضاف رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لإجراء الصيانة بشكل دوري لضمان استقرار التيار الكهربائي في المستقبل، مناشدا المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع التيار تجنباً لتعرضها للتلف.