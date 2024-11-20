غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة بعد الاعتداء على طفل

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد اعتداء إحدى مشرفات حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية، بالضرب على أحد الأطفال أثناء شرح أحد الدروس.

غلق حضانة الغربية

قالت وزارة التضامن في بيان منذ قليل، إن التحقيق كشف عن مرور شهرين على الواقعة، ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم، والحضانة بها 83 طفلا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلا.

كما أظهر التحقيق أن مسؤولي الحضانة قرر إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.

قرار التضامن

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية، للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.