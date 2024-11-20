نعيم قاسم: سنضرب تل أبيب ردا على استهدف الاحتلال الإسرائيلي لبيروت

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إنه سوف يضرب تل أبيب بعدما استهدف العدو بيروت، متابعًا: «حريصون على مواصلة دعم وإسناد غزة، وسنواصل صد العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وأضاف قاسم، خلال كلمته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله استرد قوته بعد الخسائر التي تكبدها، ويواصل قتال جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصده حيث يتقدم، ولن يسمح بأن تهزمه إسرائيل وتفرض شروطها عليه، مواصلًا: «تسلمنا مقترحات من إسرائيل وقدمنا والحكومة ردا عليها».

وتابع: «نقبل التفاوض بشرط وقف العدوان على لبنان، وسنواصل القتال سواء نجحت المفاوضات أم لا»، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار مرتبط برد إسرائيل وبجدية نتنياهو.