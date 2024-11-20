«مدبولي»: الأسبوع المقبل نعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن برنامج الحوافز لتشجيع المواطن على تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي، متابعا: وجهت بإنهائه الأسبوع المقبل.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه سيعلن بالتفصيل خلال مؤتمر الأسبوع المقبل عن برنامج الحوافز، بهدف تشجيع المواطن على تحويل السيارة، مواصلًا: الدولة تدعم جزء من تكلفة عملية تحويل السيارات من الوقود التقليدي إلى الغاز.

واستكمل مدبولي: وجهت الوزراء بتحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للتحويل للغاز، بشكل فوري.