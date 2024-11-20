رئيس الوزراء: مصر بالتصنيف «أ» دوليا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مصنفة من المؤسسات الدولية بالتصنيف «أ» في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، متابعا: الحكومة تدخل في التحول الرقمي، وحريصة على الاستمرار فيه، وهناك 11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه عقد لقاء مهم بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمستثمرين في مجال السياحة، لوضع الخطط التنفيذية الواضحة، والمطلوبة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وكيفية التحرك في هذا المجال، لإصدار قرارات تنفيذية، بالتنسيق مع القطاع السياحي والقطاع الخاص.