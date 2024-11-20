جامعة أسيوط الأهلية تعلن الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات الطلابية

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية، الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين (82) طالبا وطالبة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحص الطعون التى تلقتها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية، للعام الجامعي 2024/ 2025.

الانتخابات الطلابية

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر أن يبدأ غداً الخميس 21/ 11 السماح للمرشحين ببدء فترة الدعاية الانتخابية، مع ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية المنظمة للعملية الانتخابية داخل الجامعات المصرية، والتي تنص على منع استخدام الشعارات الطائفية، أو الفئوية، أو الحزبية في أعمال الدعاية.

وبحسب بيان جامعة أسيوط الأهلية ، أكد الدكتور المنشاوي؛ على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مناخ من الشفافية، والحيادية في أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، وتمثل تدريب واقعي على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب، مما يرسخ لدى الطلاب قيم؛ الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة الصوت الانتخابي.

جامعة أسيوط الأهلية

من جانبه، أوضح الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ أنه تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، والتي تضم 82 طالباً، وطالبة في 7 كليات بالجامعة، تتنوع تخصصاتها ما بين؛ طبية، وهندسية، وإنسانية، وتنطلق عملية التصويت يوم الأحد 24/ 11، خلال الجولة الأولى من انتخابات الكليات، ويتم الفرز وإعلان النتائج في اليوم ذاته، ويعقبه يوم الإثنين 25/ 11؛ جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 26 /11؛ انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة الأهلية، يليه يوم الأربعاء 27/ 11؛ انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه بالكليات، على أن تُختتم الانتخابات؛ يوم الخميس 28/ 11؛ بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، ومساعديهم، وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه.

جدير بالذكر، أنه جرى تشكيل لجنة عليا للإشراف، ومتابعة انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية، برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من : الدكتورة شيرين عبد الغفار الأستاذ المساعد بكلية الألسن واللغات، والأستاذ عبد الرحمن محمد حسين المحامي بالشئون القانونية، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، ويوسف محمد كامل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، وأروى عادل هاشم الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الألسن واللغات.