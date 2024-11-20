إصابة عامل بحروق متفرقة بسبب ماكينة أرض زراعية في الوراق

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم أثناء عمله بدائرة قسم الوراق، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، يفيد فيه بإصابة «كريم.ز»، 30 سنة، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة عقب إصلاحه الماكينة الخاصة بالأرض الزراعية، إذ تناثر الجاز على ملابسه، وعقب عودته إلى منزله وإشعال فحم أدى إلى نشوب الحريق بالجلباب وإصابته، وتولت النيابة التحقيق.