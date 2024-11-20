موسكو تستعد لتوجيه ضربة نووية لأوكرانيا الليلة

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن هناك أنباء من وسائل إعلام روسية غير رسمية، تتحدث عن أن موسكو ربما تطلق اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات -من الممكن أن يكون حاملًا رؤوسا نووية- باتجاه أوكرانيا خلال الساعات المقبلة.

فيما لم تتبن السلطات الروسية هذه المعلومات، ولم يصدر أي شيء من الجانب الروسي بشأن هذه الأنباء.

روسيا تتجنب التعليق على أخبار الضربة النووية

وأضاف «مشيك» خلال رسالة على الهواء، أن المتحدث باسم الرئاسة اليوم علق على إغلاق السفارة الأمريكية في كييف، قائلًا إن مثل هذه الأمور متعلقة بجبهة العملية العسكرية، فيما لم تتطرق وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي إلى هذه الأنباء، وأعلنت فقط عن عدد خسائر الجيش الأوكراني، والمناطق الجديدة التي سيطرت عليها في إطار عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

3 قاذفات استراتيجية تقلع من قاعدة عسكرية روسية

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن المعلومات تتحدث عن أن 3 قاذفات استراتيجية روسية أقلعت منذ قليل من إحدى القواعد العسكرية التابعة لقوات الجو، ولكنها معلومات غير رسمية.

وقال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إن أوكرانيا أطلقت أمس 6 صواريخ على مقاطعة بريانسك وأصابت أحد هذه الصواريخ مستودعًا للذخيرة ما أحدث حريقا محدودًا جرى إطفاؤه، متابعا: «الصواريخ الخمسة الأخرى تم إسقاطها بالدفاعات الجوية الروسية».

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الصواريخ من حيث مواصفتها الفنية لن تغير شيئًا من قواعد اللعبة على الإطلاق، مؤكدًا أنه تم إطلاق هذه الصواريخ من قلب أوكرانيا وبالتالي كان على الطائرة أن تقترب من الحدود الروسية حتى تكون قادرة على ضرب العمق الروسي، خاصة وأن القوة التفجيرية لهذه الصواريخ صغيرة.

استنزاف تدريجي لروسياوتابع: «المشكلة تكمن في أن هناك عملية استنزاف تدريجي لروسيا، وكأن أوكرانيا وضعت روسيا أمام خيارين إما الموت البطيء عن طريق الضربات المحدودة المستمرة، أو الموت السريع بتحويل الصراع والتصعيد إلى حرب عالمية شاملة، مواصلا: «هناك صاروخ روسي جديد جاهز للضرب، والليلة ستكون ساخنة على أوكرانيا».