مواليد 4 أبراج فلكية يرفضون الاعتذار عند الخطأ.. «يتهربون من كلمة آسف»

يرفض مواليد بعض الأبراج الفلكية الاعتذار عن الخطأ في حق أحد، إذ يشعرون أن التلفظ بالأسف من الأمور الصعبة والثقيلة على أنفسهم، ما قد يؤدي إلى انهيار علاقاتهم مع الآخرين.

وحدد علماء الفلك مواليد 4 أبراج يتسمون بالمكابرة ورفض الاعتذار عند الخطأ، وفق ما ذكره موقع horoscope، الخاص بالأبراج الفلكية.

برج الدلو «من 19 يناير إلی 18 فبرایر»

يرفض مولود برج الدلو الاعتذار تمامًا عن أي خطأ يرتكبه، بل يرى نفسه دائمًا إنسان صادق لا يرتكب خطأ أو يتسبب في مضايقة أحد، وإذا قام أحد بمواجهته بالخطأ الذي ارتكبه يقدم الكثير من المبررات لأفعاله مقابل ألا يتفوه بلفظ آسف.

برج الأسد «من 22 يوليو إلى 22 أغسطس»

يتسم غالبية مواليد برج الأسد بالمكابرة عند الخطأ، ويروا أنفسهم أشخاص منزهين عن ذلك، وبالتالي يرفضون الاعتذار لأحد عن أي فعل سيئ بدر منهم، وعندما يلومهم أحدًا عن أمر ما يبررون ذلك بأنه فعل من قبيل المزاح ولا يستدعي الاعتذار عليه.

برج الحوت «من 19 فبراير إلى 20 مارس»

يُعرف عن مولود برج الحوت تهربه الدائم من تحمل المسؤولية والمواجهة، لذا يتهرب من الاعتذار والمواجهة عند خطأه في حق أحد، وفي حال قرر الاعتذار فيكون ذلك بطريقة غير مباشرة.

برج القوس «من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر»

صنف خبراء الفلك مولود برج القوس ضمن أكثر الأبراج التي ترفض الاعتذار عند الخطأ، إذ يعتقد أن ذلك نوعا من الضعف، وإذا قرر الاعتذار لشخص ما يكون عن طريق شراء هدية أو دعوته لتناول الطعام دون قول كلمة آسف.