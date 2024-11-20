التحويلات المرورية بعد غلق محور أبو ذكري طريق «إسكندرية مطروح».. اعرفها

تحرص الإدارة العامة للمرور تحت إشراف وزارة الداخلية بشكل مستمر على تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وإصلاحها في جميع محافظات مصر، وعند تنفيذ هذه الإجراءات تبدأ في إجراء تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وهو ما عفلته بعد غلق الطرق المرورية المؤدية لمحور أبو ذكري وطريق إسكندرية ومطروح الساحلي وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات 5 و 6، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أبو زغيو بالإسكندرية، ليتم غلق الطرق المؤدية للأماكن سالفة الذكر.

التحويلات المرورية للطرق المؤدية لمحور أبو ذكري وطريق إسكندرية مطروح بعد غلقها

حددت وزارة الداخلية موعد غلق الطرق المؤدية لمحور ابو ذكرى وطريق إسكندرية مطروح الساحلي وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات 5 و 6، ليستمر الغلق لمدة 5 أيام متواصلة، بعد أن تبدأ غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر.

كما حددت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية البديلة للطرق المؤدية لمحور أبو ذكرى طريق إسكنظرية مطروح الساحلي وكوبري ميناء الدخيلة، وتتمثل في الآتي:

- القادم من طريق محور أبو ذكرى، يقوم بسلك كوبري وادي القمر واتجاه منطقة مثلث الشركات، وهو طريق موازي للطريق المطلوب غلقه، ومنه يتوجه إلى الدخيلة.

- القادم من طريق إسكندرية مطروح الساحلي، يسلك طريق الدخيلة اتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكرى من وادي القمر.

- القادم من بوابات 5 و 6 ميناء الدخيلة، يسلك طريق إسكندرية مطروح الساحلي اتجاه طريق الدخيلة واتجاه منطقة مثلث الشركات، وحتى مطلع محور أبو ذكرى من وادي القمر.