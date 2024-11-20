أستاذ علوم سياسية: لبنان يتمسك بتنفيذ بنود قرار 1701 دون تعديلات

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، جاء لإنهاء القتال الذي نشب بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن هذا القرار تضمن عدة نقاط مهمة ويتم العمل عليه، وهناك مقترحات أمريكية تم تقديمها في هذا الشأن إلى لبنان.

بري: نأمل انتهاء معاناة الشعب اللبناني

وأوضح «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعلن أن الأمور موضع الدراسة، مؤكدًا أن هناك إشارات بحدوث تقدم كبير وإيجابي في المفاوضات، مشددًا على أن الجميع يأمل بأن يتم الاتفاق لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن قرار 1701 يتضمن عدة نقاط مهمة وهو ما يتم العمل عليه، وتم إضافة بعض المقترحات، والجانب اللبناني يتمسك بالقرار كما كان عليه، موضحًا أن القرار يهدف إلى إنهاء تواجد أي ميليشيا في منطقة الجنوب اللبناني وسيطرة الجيش اللبناني على الحدود، وسيطرة الدولة اللبنانية على مبيعات الأسلحة وهو ما يضمن عدم خروج الأسلحة لقوة أخرى أو ميليشيات مسلحة.

إدارة أمريكية جديدة

وتابع: «نأمل أن يحدث تقدم في هذا الإطار على الجانب اللبناني والإسرائيلي، خصوصا أننا مقبلين على إدارة أمريكية جديدة في 20 يناير المقبل»، موضحًا أن السؤال المهم الآن «هل يحدث تقدم الآن في المرحلة الأخيرة من عهد الرئيس الامريكي جو بايدن أما سيتم الانتظار لتولي ترامب الحكم في 20 يناير؟».