خالد الجندي: حين يتخلى الإنسان عن دينه يسهل استهدافه

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشخص اللاديني يؤمن بوجود الله، ولكن لا ينتظم في تقاليد دينية أو ملة دينية لعبادة هذا الإله، إنما الملحد لا يؤمن بوجود الله في المطلق، مضيفا: «حكاية اللادينيين واضحة من الكلمة، أنه مش تبع دين معين».

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن اعتقاد اللادينيين اتجاه يتصاعد كثيرا، وهو من ضمن الفكر الإلحادي ولكن بشكل مختلف، موضحا أن أصحاب هذا الفكر لا يريدون منك الإيمان بدين معين، ولذلك الصهيونية العالمية تحاول نشر دين خاص كأنه مكون من أكثر من دين مع بعض.

وتابع: «الصهيونيين عايزين يعملوا كتاب سماوي في نظرهم، شوية من التوراة وشوين من الإنجيل والقرآن الكريم، والغرض من ذلك تمييع الاعتقاد الديني انتقالا إلى إقصاء الفكر الديني نفسه، ولما يصبح الإنسان دون دين يصبح سهل السيطرة عليه لبيع الوطن والأسرة»، مؤكدا أنها خطوة لسيطرة استعمارية من منظور جديد على العالم.