الفريق أحمد خليفة يشهد كشف الهيئة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة (164) متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين والدفعتين (10) ذكور و(9) إناث بالمعاهد الصحية وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقديمي من رئيس فرع الانتقاء والتوجيه تناول كافة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التي تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الإطلاع والارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم طبقاً لتخصصاتهم المختلفة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة على أن القوات المسلحة تحرص على إتباع أحدث المعايير والأسس العلمية في الاختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل اختبار بكل حيادية ونزاهة.

حضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة.