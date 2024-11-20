مفاجأة.. نجم الزمالك «المتألق» كاد يوقع مع بيراميدز لولا قرار الأهلي

شهدت الساعات الماضية مفاجأة كبيرة بشأن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو ناصر ماهر الذي يعيش حالة من التألق في المرحلة الأخيرة منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وهو ما أدى لظهوره بقميص منتخب مصر في عهد حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وعلم «الوطن سبورت» أن ناصر ماهر، نجم الزمالك المتألق حاليا، كاد يوقع مع فريق بيراميدز في السنوات الماضية، إذ كان اللاعب قريبا للغاية من ارتداء قميص الفريق السماوي، حينما كان لاعبا في النادي الأهلي.

قرار الأهلي يبعد ناصر ماهر عن بيراميدز قبل انضمامه للزمالك

واتخذ النادي الأهلي قرارا مع ناصر ماهر، حينما كان يرتدي قميص الشياطين الحمر، بعدم رحيله إلى بيراميدز خوفا من تقوية الفريق السماوي الذي ظهر منافسا للمارد الأحمر، ووقتها باعه الأحمر لفريق مودرن سبورت، ليفشل وقتها بيراميدز في ضم اللاعب، على الرغم من أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على هذه الصفقة.

ناصر ماهر يعيش فترة من التألق داخل الزمالك

وتألق ناصر ماهر بقميص مودرن سبورت، بعد رحيله عن النادي الأهلي خاصة أنه كان خارج الحسابات في القلعة الحمراء، وهو ما جعل نادي الزمالك يدخل في مفاوضات معه للحصول على خدماته وهو ما تم في النهاية ليرتدي بعدها اللاعب قميص الفارس الأبيض، ويتألق في الوقت الحالي ويصبح أحد نجوم القلعة البيضاء منذ قدومه للفريق. يذكر أن ناصر ماهر شارك مع منتخب مصر في مباراته أمام بوتسوانا الأخيرة بالجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي وانتهت بالتعادل 1-1.