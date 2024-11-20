كمال ماضي: الفيتو الأمريكي حوّل مجلس الأمن إلى كيان يرفض إيقاف الحرب في غزة

قال الإعلامي كمال ماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض هيمنتها من خلال «الفيتو» وتسيطر على مجلس الأمن، متابعا: «لقد تحول هذا المجلس من كيان أُسس لحفظ السلم والأمن الدوليين إلى هيئة ترفض إيقاف الحرب في غزة».

وأضاف «ماضي»، خلال برنامجه «ملف اليوم» الذي يعرض على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة اعتادت على مشاهد القصف والدمار، وعدد الشهداء الذين وصلوا إلى ما يقرب من 45 ألف شهيد، ثلثهم من الأطفال.

وتابع: أن العقل لا يستوعب أنهم جادون في إنهاء الإبادة عن سكان القطاع، أو أن سعيهم يمكن أن يُصدق لوقف العدوان على لبنان، في الوقت الذي يأتي فيه مبعوثهم الأمريكي من خلفية خدم فيها في طاقم دبابة ميركافا الإسرائيلية.

كما أكد أنه لا يمكن للعقل أن يصدق أنهم سيوافقون على مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي يمنع تزويد ذلك الكيان المحتل بالأسلحة، وهم من صفقوا لرئيس وزرائه 81 مرة خلال 55 دقيقة.