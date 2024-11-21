النجمة الملكية.. أجمل 5 مخلوقات بحرية في أعماق المحيطات

تزخر البحار والمحيطات بعدد هائل من الأسماك والمخلوقات البحرية المثيرة التي تتميز بتنوعها وألوانها الجميلة الزاهية مُشكلة بذلك لوحات فنية في المياه، تجذب أنظار الغواصين وعلماء البحار، وهناك قائمة من تلك الكائنات المائية تم تصنيفها كأجمل المخلوقات البحرية.

قدم موقع Treehugger المعني بشؤون البيئة والكائنات البحرية 5 كائنات صنفها العلماء أجمل المخلوقات البحرية.

نجمة البحر الملكية

تعيش نجمة البحر الملكية على طول الساحل الشرقي والجنوب الغربي لأمريكا الشمالية، وتتواجد في عمق يتراوح ما بين 21 إلى 30.5 متر تحت سطح الماء، وتتغذى على الرخويات.

تنين البحر المورق

يبدو في البحر وكأنه قطع من الأعشاب البحرية، وهو يعيش قبالة جنوب وشرق أستراليا، ويستخدم زعانف شفافة ورفيعة يدفع بها نفسه عبر الماء، وهو يثير تعجب واهتمام الغواصين لقدرته المذهلة على تغيير لونه كأسلوب تمويه لحماية نفسه من الفرائس.

شقائق نعمان البحر

سُمي على اسم زهرة النعمان الأرضية لوجود شبه بينهما، ويوجد منه أكثر من ألف نوع وهي مخلوقات بحرية تعيش في قاع البحار والمحيطات في مختلف أنحاء العالم، وتتخذ شقائق النعمان البحرية شكلا أسطوانيا وتتميز بالألوان الساطعة.

نجمة بحر شمس الصباح

نجمة بحر شمس الصباح هي إحدى المخلوقات المفترسة من فصيلة نجوم البحر، وتعيش في شمال المحيط الهادي، وفي ساحل أمريكا الشمالية وتمتلك من 8 إلى 16 ذراعاً ويكون لونها أحمر أو برتقالي.

الهيبو تانج الزرقاء

تعيش سمكة التانج الزرقاء في الشعاب المرجانية والمياه الساحلية على شواطئ نيويورك و البرازيل وتشتهر بأشواك حادة على ذيلها، يقال إنها تشبه مشارط الجراح.