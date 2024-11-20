المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ تعلن حاجتها إلى 400 معلم بنظام الحصة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، حاجتها إلى400 مُعلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

تفاصيل العمل بالحصة

ووجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، أعضاء لجنة تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الحصة بمعاهد المنطقة، بفرض الشفافية ومراعاة الدقة التامة واتباع الضوابط الواردة بإعلان المسابقة والمتابعة الدورية لعمل اللجنة خلال استقبال الوافدين على الوظائف المعلنة لضمان تحقيق أقصى درجات المصداقية والالتزام.

وأشار «شهاوي»، إلى انعقاد لجنة تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الحصة بمعاهد المنطقة بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، لافتًا أنّه يتم تلقي الطلبات يدويًا من يوم السبت الموافق 23 من نوفمبر الجاري ولمدة 15 يومًا، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، على أنّ يتحدد بالطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب في التقدم إليها والمستندات المطلوبة، مطالبًا الراغبين في التقديم بالدخول عبر الرابط التالي من هنا لمعرفة كافة التفاصيل.

المستندات المطلوبة للتقديم

ووفقاً لما حدّدته الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، فإنّ المستندات المطلوبة للتقديم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، كالتالي:

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلاً.