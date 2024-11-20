«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا شمال غرب مدينة غزة كتب: عمرو هلال 10:13 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024 قطاع غزة أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلًا شمال غرب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة إلى 10 شهداء نائب ممثل فلسطين بمجلس الأمن: نحن بحاجة لوقف فوري للحرب على قطاع غزة مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار لإنهاء الحرب على قطاع غزة نفاد الوقود كارثة تشل حياة الفلسطينيين.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟ (فيديو) قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة بقلم عمرو هلال