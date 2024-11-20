هجوم عاصف من جماهير ليفربول ضد كلوب بسبب محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن هجوم شديد من جانب جماهير ليفربول على يورجن كلوب، المدير الفني السابق لـ«الريدز» بسبب النجم المصري محمد صلاح، الذي من المقرر أن ينتهي تعاقده مع ناديه الإنجليزي في صيف 2025.

جماهير ليفربول تنتقد يورجن كلوب ووفقًا لموقع «footballinsider» الإنجليزي، عدد من جماهير ليفربول انتقدت بشدة طريقة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، عندما فكر في أنتوني لاعب مانشستر يونايتد كبديل لـ محمد صلاح، في حال عدم تجديد الفرعون عقده بصيف 2022.

وأشارت إلى أنه كانت هناك بعض المخاوف بشأن ما إذا كان الفرعون المصري سيمدد عقده مع «الريدز» أم لا؛ لذلك يورجن كلوب ناقش التعاقد مع أنتوني لاعب مانشستر يونايتد كبديل لصلاح في حال رحيله عن ليفربول.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول وأنتوني يعاني مع مانشستر يونايتد

وتابعت الصحيفة الإنجليزية: «محمد صلاح حاليا يواصل تألقه كلاعب أساسي مع الريدز، بينما يقدم أنتوني منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، معقل اليونايتد، أداء سيئا، وهو ما أثار غضب جماهير ليفربول».