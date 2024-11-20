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لطيفة تهنئ فيروز بعيد ميلادها: «يعجز الكلام عن وصفك»

كتب:

ياسمين محمود
11:45 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
فيروز

فيروز

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة المطربة فيروز في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»

ونشرت لطيفة صوره لفيروز معلقة: «علمتينا إن الفن رسالة وقيمة أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان»، مضيفة: «يعجز الكلام عن وصفك، نحمد الله سبحانه أننا موجودين فى عصرك الله يمد في عمرك، ويعطيك الصحة وراحة البال يا سبب السعادة والعزة»‬⁩.

تكريم لطيفة بعد حفل مهرجان الموسيقي العربية

كرمت سلطنة عمان، النجمة لطيفة مساء أمس، وأهدت لها شهادة تقدير وشكر، بعد مشاركتها كضيفة شرف في الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية، وهو الحفل الذي قدمت لطيفة خلاله أغنيتين هما «أشوفك»، و«الدفا».

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