إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. والجمهور: «بتصغري» (صور)

شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أحدث صور لها خلال حضورها حفل جولدن جلوب والذي يكرم فيه صديقيها يسرا وحسين فهمي.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة شبابية ورشاقة ملحوظة، وعلق العديد من الجمهور على إطلالتها الملفتة.

ومن التعليقات: «انتي بتصغري مش بتكبري»، وأيضًا: «شيك وراقية».

حفل جولدن جلوب مصر

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي ينظم لأول مرة في مصر، والمعروف بـ«حفلة العام في هوليوود»، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم المتميزين في مجالي السينما والتلفزيون، وسيتم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل.