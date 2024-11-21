تحنب المجازفة.. حظك اليوم برج العقرب الخميس 21 نوفمبر 2024

مولود برج العقرب لديع شخصية قوية وطموحة، يمتلك إرادة قوية وقدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت الصعوبات، كما أنه شديد الإخلاص في العلاقات، سواء كانت عاطفية أو اجتماعية، ويتمتع بحماس وشغف كبير في حياته وعلاقاته، ويستطيع فهم الأشخاص والمواقف بسرعة وبدقة عالية، كما أنه يستطيع مواجهة التحديات بشجاعة ولا يخاف من المخاطر.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 21 نوفمبر

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب العناد، إذ يصعب تغيير رأيه أو إقناعه بوجهات نظر أخرى، ويميل للسيطرة على الآخربن، ويدفعه لذلك حبه للامتلاك في علاقاته، كما أنه لديه حساسية مفرطة،على الرغم من مظهره القوي، إلا أنه يتأثر بشدة بالنقد أو الإهمال، ةلا ينسى الإساءة بسهولة وقد يسعى للانتقام.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي ولاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة والفنانة الراحلة هند رستم وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد يكون اليوم من أفضل أيام مولود برج العقرب على الصعيد المهني، فقد يتمكن من استعادة ريادته في العمل وإبراز أهمية أفكاره، ةلكن يُنصح بتجنب المجازفة أو الإفصاح عن أسراره المهنية.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تشعر بمطاردة ذكريات قديمة أو غيرة أحد الأشخاص من علاقتك، مما يسبب لك بعض الإزعاج، لذلك عليك أن تحاول الابتعاد عن تأثير الذكريات أو الضغوط الخارجية للحفاظ على توازن العلاقة​​​​​​.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك أن تنتبه لتناول الدهون والسكريات وخصص وقتًا لممارسة الرياضة اليوم، كما أن قلة النوم قد تؤثر على حالتك، لذا حاول تنظيم وقت الراحة​​​​​​.