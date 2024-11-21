أول تعليق من نور إيهاب بعد انتهاء مسلسل «6 شهور»

أعربت الفنانة نور إيهاب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «6 شهور»، والذي يشاركها فيه البطولة الفنان الشاب نور النبوي.

وشاركت نور إيهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تتر المسلسل معلقة: «خلص مسلسل 6 شهور وخلصت حكاية مراد ولطيفة، حقيقي مبسوطة جداً بكل حد بعتلي أو قاللي حاجة عن المسلسل يارب تكونوا استمتعتوا بالـ 6 شهور».

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي

وحقق مسلسل 6 شهور نجاحا كبيرا، إذ تصدرت جميع حلقاته مؤشرات البحث على جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدري، ومحمد عبد العظيم، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي، وإنتاج شركة أروما.