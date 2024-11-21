موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس والجامعات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس، ضمن الخريطة الزمنية للدراسة للعام الحالي، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلاب التعليم الفني، والتي اُعتمدت رسميًا من قِبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11 يناير 2025 الصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، إلى أنه وفقا للخريطة الزمنية سيكون موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس، لصفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية 11 يناير 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام 2025، ستبدأ 25 يناير لجميع الطلاب بالمدارس، على أن تنتهي 6 فبراير، ليبدأ النصف الثاني من العام الدراسي بالمدارس 8 فبراير 2025.

4 يناير 2025 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي

بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد امتحانات نصف العام 2025 بالجامعات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بداية من 4 يناير 2025، على أن تنتهي امتحانات نصف العام 2025 في الجامعات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في الخريطة الزمنية.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها، إلى أن إجازة نصف العام 2025 بالجامعات، ستبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، على أن تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 بالجامعات، سيبدأ 8 فبراير المقبل بجميع الجامعات الحكومية.