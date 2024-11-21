بدأت اليوم.. اعرف التعديلات المرورية بطريق «إسكندرية - مطروح» ومحور أبو ذكري

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة المرور، في تنفيذ تعديلات مرورية مؤقتة على طريق «إسكندرية - مطروح» الساحلي، اعتبارًا من فجر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

وتضمنت تفاصيل التعديلات المرورية والتي تأتي ضمن تنفيذ مشروع محور «أم زغيو» ورفع الكمر الخاص بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع المحور، وفق بيان محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الغلق المروري

ومن المقرر أن يتمّ غلق الطرق المؤدية إلى:

- محور أبو ذكري.

- طريق «إسكندرية - مطروح» الساحلي.

- كوبري مدخل ميناء «الدخيلة» أمام بوابات (5 – 6).

المسارات البديلة خلال الإغلاق

وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتحديد مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال الكوبري، وهي:

- القادم من محور أبو ذكري: يسلك كوبري «وادي القمر» باتجاه منطقة مثلث الشركات.

- القادم من طريق «إسكندرية - مطروح» الساحلي: يتجه إلى طريق الدخيلة نحو منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور «أبو ذكري» من «وادي القمر».

- القادم من بوابات ميناء الدخيلة (5 – 6): يسلك طريق «إسكندرية - مطروح» باتجاه طريق «الدخيلة»، ثم إلى منطقة «مثلث الشركات» وحتى مطلع محور «أبو ذكري» من «وادي القمر».

أهمية مشروع محور «أم زغيو»

مشروع محور «أم زغيو» أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين السيولة المرورية بمنطقة «غرب الإسكندرية» وربطها بشبكة الطرق القومية، ويشمل تطوير وتوسعة عدد من الطرق والجسور لتسهيل حركة النقل والشحن بين الميناء وباقي المحافظات.

نصائح للمواطنين

دعت محافظة الإسكندرية المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالمسارات البديلة لتجنب الزحام، و متابعة الإرشادات المرورية وتحديثات إدارة المرور، والخروج مبكرًا لتجنب التأخير.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.