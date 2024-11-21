انطلاق قافلة طبية في الشرقية على مدار يومين ضمن «حياة كريمة»

شهدت محافظة الشرقية إطلاق قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القافلة الطبية اليوم الخميس وغدًا الجمعة 21 و22 نوفمبر، والكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

مكان القافلة الطبية في محافظة الشرقية

وتتركز القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية سوادة بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

التخصصات الطبية بالقافلة

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.