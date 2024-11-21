غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتدمير مبنى في صور وتحذيرات بالإخلاء
كتب:
هانى حسن
11:38 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
جانب من أحداث لبنان
أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن أضرار مادية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مدينة صور، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن شن الاحتلال غارتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية في جنوب لبنان، وغارة على بلدة الخيام في جنوب لبنان، وقصف مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان.
من ناحية أخرى، أنذر جيش الاحتلال سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.