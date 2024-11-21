غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتدمير مبنى في صور وتحذيرات بالإخلاء

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن أضرار مادية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مدينة صور، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن شن الاحتلال غارتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية في جنوب لبنان، وغارة على بلدة الخيام في جنوب لبنان، وقصف مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، أنذر جيش الاحتلال سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.