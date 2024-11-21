رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتدمير مبنى في صور وتحذيرات بالإخلاء

كتب:

هانى حسن
11:38 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن أضرار مادية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مدينة صور، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».  

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن شن الاحتلال غارتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية في جنوب لبنان، وغارة على بلدة الخيام في جنوب لبنان، وقصف مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، أنذر جيش الاحتلال سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء. 

اقرأ المزيد:

وكالة الأنباء اللبنانية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء بيروت

وكالة الأنباء اللبنانية: غارات إسرائيلية تستهدف 3 بلدات جنوب البلاد

وكالة الأنباء اللبنانية: سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف 5 بلدات في النبطية وقضاء صور

وكالة الأنباء اللبنانية: 18 جريحا على الأقل في غارة إسرائيلية بمنطقة دوحة عرمون

وكالة الأنباء اللبنانية: 8 شهداء وجرحى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية
بقلم هانى حسن