ضبط تجار مخدرات في 4 محافظات بحوزتهم مضبوطات بـ8 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسيوط

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته مضبوطات أبرزها (7 كيلوجرامات لمخدر الأفيون – 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 3 كيلوجرامات لمخدر الآيس الشابو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية دون لوحات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته مضبوطات أبرزها 31 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الشرقية

ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته مضبوطات أبرزها 15 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته مضبوطات أبرزها 24 كيلوجراما لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 8 ملايين جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.