«القابضة للمياه» بالوادي الجديد: محطة 30 يونيو تخدم 8 آلاف نسمة

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، محطة مياه 30 يونيو بمحافظة الوادي الجديد، بطاقة إنتاجية تبلغ 4800 متر مكعب يوميًا، التي تخدم 8 آلاف نسمة بحيي مصنع اللبن والمتحف.

رسلان: الصرف الصحي يغطي 42% من ريف الوادي الجديد

وأشار رسلان، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجولة تأتي استعدادًا للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء للمحطة، التي أنشأتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما أوضح أن محافظة الوادي الجديد تضم 25 منطقة ريفية مخدومة بالصرف الصحي، بنسبة تغطية تبلغ 42.4% من إجمالي المناطق الريفية، بما يخدم 62 ألف نسمة.