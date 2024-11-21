الطائفة الإنجيلية تعلن وفاة نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر وفاة الشيخ نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة، اليوم الخميس، بعد حياة حافلة بالإبداع والإيمان والخدمة المخلصة.

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى شيخ كنيسة قصر الدوبارة

ونعى أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الراحل قائلا: «بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن والأسى، تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر الشيخ نعيم عاطف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والذي توفي اليوم».

رئيس الطائفة الإنجيلية: فقدنا اليوم مبدعاً استثنائيًا

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية «لقد فقدنا اليوم مبدعاً استثنائيًا، تاركًا إرثًا روحياً وأدبيًا وفنيًا يعبر عن عمق محبته لله والكنيسة، كان مثالًا للإنسان المكرَّس للخدمة، والذي دمج إيمانه العميق مع حسه الإبداعي لإثراء الكنيسة من حوله».

واختتم زكي حديثه قائلًا «نشكر الله على حياته التي كانت شهادة حيّة لمحبة الرب نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأسرته ولكل من تأثر بإبداعاته وحضوره المميز، طالبين أن يملأ الرب القلوب برجاء القيامة والحياة الأبدية».