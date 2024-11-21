انطلاق البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للشركات غدا.. بمشاركة 6 دول

تنطلق السبت ببورسعيد البطولة العربية للشركات في عمومي خماسيات كرة القدم، التي ينظمها الاتحاد المصري للشركات، بمشاركة 8 فرق يمثلون 6 دول عربية، بحضور وفود الدول المشاركة، وتستمر البطولة لمدة أسبوع وتقام فعالياتها في صالة المدينة الرياضية.

أكد محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد المصري للشركات في بيان صحفي، الانتهاء من كل الترتيبات لاستضافة مصر للبطولة، بالتنسيق مع الاتحاد العربي للشركات، وأكدت كل الفرق المشاركة بما فيهم لبنان وفلسطين الحضور رغم ظروف الحرب، مشيرا إلى أن البطولة تأتي للتضامن مع الأشقاء العرب في محنتهم.

تفاصيل فعاليات البطولة

وأكد المستشار إسماعيل عبد الحكيم، سكرتير عام الاتحاد المصري للشركات ومدير البطولة، أن فعاليات البطولة تبدأ غدا، بإجراء القرعة بين الثماني فرق المشاركة، ثم سيعقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحادين المصري والعربي، ثم يبدأ بعد غد السبت حفل افتتاح البطولة بطابور عرض لحملة الإعلام والفرق المشاركة.