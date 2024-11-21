بسبب حوادث سقوط شرفات المنازل.. تكليف عاجل من النيابة العامة لمحافظ الإسكندرية بشأن العقارات الآيلة للسقوط

كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها.

النيابة العامة تطلب بيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط

طالبت النيابة العامة ببيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

ويأتي ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.