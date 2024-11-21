«العمل» تعلن إجراءات صرف 70 ألف جنيه للمصابين في حادث المطرية- بورسعيد

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، اليوم الخميس، بواقع 10 آلاف جنيه لكل عامل من العمال الـ7 المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد، مع سيارة نصف نقل، الأسبوع الماضي، على الطريق الإقليمي، المطرية- بورسعيد، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، و مازالوا داخل العناية المركزة ،وذلك من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة، ي بيانا، أكدت فيه على توجيهات وزير العمل، لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل.

100 ألف جنيه لأسر المتوفين

لفت البيان إلى أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، نجحت في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100 ألف جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتبات، الضحايا الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 الأف جنيه لكل مصاب.