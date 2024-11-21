تشغيل عيادتي أمراض ذو الفقاع وتجميل الجلد بـ«سوهاج الجامعي»

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تشغيل عياده أمراض ذو الفقاع وعياده تجميل الجلد داخل المستشفى الجامعي القديم، في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية في تطوير خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية، كإضافة طبية متميزة تقدمها للمرضى للمترددين عليها.

استحداث الوحدات والعيادات الطبية

قال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن إدارة الجامعة تحرص على استحداث الوحدات والعيادات الطبية بجميع التخصصات وتجهيزها، وتزويدها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة للمرضى المترددين عليها.

خدمة قطاع كبير من المرضى

أضاف الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذه العيادات ستخدم قطاع كبير من المرضى، مشيرا إلى أن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية يشتمل على العديد من العيادات التخصصية، كعيادة البهاق والصدفية، وكذلك عيادات الشعر وأمراض الذكورة.

وأوضحت الدكتورة حنان عبد الراضي رئيس القسم، أن عيادة تجميل الجلد تقدم خدمات للمرضى الذين يعانون من آثار الندبات وحب الشباب، كما تقدم حقن البلازما والمزوثرابي بواسطة جهاز اليدرمابن (Dermapen) الذي يساعد علي تجديد خلايا الجلد، وتحفيز الكولاجين لإعادة الحيوية للبشرة.

كما تقدم العيادة التقشير الكيميائي والتقشير البارد لعلاج مشكلات متعددة بالبشرة، أما عن عيادة أمراض ذو الفقاع فهو مرض جلدي مزمن يعاني منه، العديد من المرضي الذين يحتاجون إلي متابعة دقيقة على مدار فترات طويلة.

يذكر أن عيادتي أمراض ذو الفقاع وتجميل الجلد، تستقبل المرضى يوم الأحد من كل أسبوع.