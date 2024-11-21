«حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus

أعلن جهاز حماية المستهلك أن «شركة آبل - Apple» دشنت حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus، وذلك لعمل تحديث ومعالجة للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus، والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة.

دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل

وأوضح جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي له، اليوم الخميس، أن «شركة آبل - Apple» نوهت أنه قد تم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024.

ووفقا للمعلن رسميا من قبل جهاز حماية المستهلك، نوهت «شركة آبل - Apple» على أنه يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال هذا الرابط، لمعرفة ما إذا كان الجهاز به هذا العيب من عدمه.

الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة

ومن المقرر أن يتم معالجه الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل بشأن هذا الاستدعاء، ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المُستهلكين.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه في حالة وجود شكوي أو مُخالفة، يُرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول على هذا الرابط.