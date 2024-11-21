السكة الحديد تقرر تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي: عربات مكيفة فرنساوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطورة بين «القاهرة - نجع حمادي» والعكس، إذ تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، تشغيل قطار رقم 992 «القاهرة - نجع حمادي» بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوي مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 :15 ويصل محطة نجع حمادي الساعة 23:15.

تشغيل قطار رقم 993

وأكّدت الهيئة أنَّه اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، تقرر تشغيل قطار رقم 993 «سوهاج - القاهرة» على أن يقوم من محطة نجع حمادي الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادي.

تعديل مواعيد القطارات

وأوضحت الهيئة في مستند لها، أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات «187/ 143/ 162/707»، مؤكدة أنّها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى أنَّ تشغيل الخدمة الجديدة يأتي ضمن حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.