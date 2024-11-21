عاجل| مدبولي يوجّه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية WE

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، عقب تفقده لاصطفاف المعدات بمحطة مياه 30 يونيو، حيث استقبله لدى وصوله المدرسة، نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بشركة WE، ومصطفى ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة.

تطوير منظومة التعليم الفني

وقالت رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة WE، إنّ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد وفي باقي محافظات الجمهورية، بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء أجيال مصر الرقمية لدعم التحول الرقمي، وتحت مظلة «رؤية 2030» لتطوير قطاع التعليم الفني.

وأضافت أنّ هذه المدرسة تُمثّل تتويجا للشراكة المثمرة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الوادي الجديد والشركة المصرية للاتصالات، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من أبنائنا الطلاب بالمحافظات الحدودية، مُشيرا إلى أنّ المدرسة تخدم نطاق محافظة الوادي الجديد بالكامل «الخارجة – الداخلة – الفرافرة - باريس»، وجرى توفير أماكن لإقامة الطلبة والطالبات الوافدين من المراكز النائية التابعة للمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مصطفى ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحا أنّ المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 8400 متر مُسطّح، وتشمل عدد 2 مبنى (مبنى أكاديمي ومبنى الورش)، ويعمل بالمدرسة 26 معلما وإداريا، كما يبلغ عدد الطلاب بالمراحل المختلفة 150 طالبا وطالبة، والتي تعد هي السعة الكاملة المستهدفة للمدرسة، موزعة على 6 فصول أكاديمية للصفوف الدراسية الثلاثة، بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة، و50 طالبا للمرحلة الواحدة بكثافة 25 طالبا للفصل الواحد، لافتا إلى أنّ عدد البنين 64 طالبا بنسبة 42.7% وعدد البنات 86 طالبة بنسبة 57.3%.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المعامل المتواجدة بالمدرسة، حيث أوضح المدير التنفيذي للمدرسة، أن المدرسة تتضمن عدد 2 معمل أحدهما للحاسب الآلي، والآخر للشبكات، مضيفا أنّ الطلاب خلال مرحلة الدراسة يتاح لهم اختيار احد التخصصات المتاحة، وتشمل، الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، كما أنّ المدرسة مزودة ببنية تحتية متكاملة للاتصالات، ما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حوار ودي بين رئيس الوزراء والطلاب

وأدار رئيس الوزراء، حوارا وديا مع عدد من طلاب وطالبات المدرسة، حيث سأل الطلاب عن رأيهم في مستوي الخدمة التعليمية بالمدرسة، وعن مستوى الخدمات المقدمة في أماكن الإقامة المخصصة للمغتربين منهم، والوجبات المقدمة للمغتربين، وأشادوا بالتحسن الملموس في الخدمات المقدمة خلال هذا العام، كما سأل رئيس الوزراء احدى الطالبات عما تقوم به من أعمال خلال وجودها بالمعمل، حيث أجابت بأنها تعمل على تصميم موقع إلكتروني لعرض المنتجات.

تنسيق طلاب مدرسة WE

وأجرت احدى الطالبات حوارا مع رئيس مجلس الوزراء، حول الصعوبات التي يواجهها طلاب مدرسة WE في التنسيق، والتقديم في الكليات، إضافة إلى خضوع الطلاب من خريجي المدرسة لمعادلة خاصة، وطالبوا بتنسيق خاص بالمدارس التطبيقية، حيث وجّه رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة وجود تنسيق خاص لهم باعتباره أمرا عادلا كتشجيع من الدولة للإقبال على هذه المدارس.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد مبني الورش ومعمل اللغات، حيث أشار مصطفى ناصف، إلى أنّ مبنى الورش يشمل عدد 2 ورشة تخصصية في تخصصات الكهرباء والاتصالات مُجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال لطلابنا، علاوة على معمل للغات ومعمل فيزياء، مُضيفا أنّه يتاح لطلاب المدرسة تنفيذ التدريب الميداني داخل السنترالات والمواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكسابهم المهارات الفنية المطلوبة لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح أنّ نتائج مدرسة WE بالوادي الجديد، كانت متميزة خلال العام الدراسي السابق للصفين الأول والثاني، بنسبة نجاح 100% بواقع 82% بتقدير امتياز و18% جيد جدا.