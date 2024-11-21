بعد 35 يوما من اغتيال السنوار.. «الجنائية الدولية» تطالب باعتقال نتنياهو

مع اقتراب مرور 40 يومًا على ذكرى اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للقيادي الفلسطيني يحيى السنوار، أصدرت الجنائية الدولية قرارًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

قرار اعتقال نتنياهو

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رفح الفلسطينية القيادي يحيى السنوار الخميس 17 أكتوبر في معركة داخل أحد المنازل، والمفارقة أنه في يوم مماثل «الخميس»، وبعد نحو 6 أسابيع (35 يومًا) يصدر قرار ضد نتنياهو الذي كان عدوه الأول يحيى السنوار.

نتنياهو ليس حرًا في الحركة

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت لن يجعلهما قادران على السفر إلى 124 دولة حول العالم.

تعليق الفصائل الفلسطينية

بدورها أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارمذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، مؤكدة أنه «انتصارًا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان»، مطالبين بإنفاذ القانون الدولي على الإسرائيليين، وحشد إعلامي وجماهيري وقانوني أوسع لتشكيل رأي عام عالمي ضد مجرمي الحرب، بحسب «تليفزيون فلسطين».

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، إذ اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الماضي.