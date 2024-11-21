وزير الشؤون النيابية: جهود البرلمان العربي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الدور البارز الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيداً بجهوده الملموسة في تقوية العلاقات العربية على مختلف الأصعدة.

دور البرلمان العربي في المنطقة

وأشار «فوزي» خلال لقائه برئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي اليوم، إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

«فوزي» يهنئ رئيس البرلمان العربي

تأتي هذه التصريحات في إطار الزيارة التي قام بها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتقديم التهنئة لرئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب محمد أحمد اليماحي عن خالص شكره وتقديره للمستشار محمود فوزي على زيارته وتهنئته.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تعزيز قنوات التواصل بين البرلمان العربي والوزارة، وأهمية توثيق أواصر التعاون بينهما لتحقيق المصالح المشتركة.